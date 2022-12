'Escudo humano', la serie de ficción que llega a Mega

Christopher Chance (Mark Valley) es miembro de una empresa de seguridad personal poco convencional. Junto a sus socios Winston (Chi McBride) y Guerrero (Jackie Earle Haley) forma un equipo independiente y disponible para todos aquellos que requieran sus servicios. Su peculiar forma de trabajar consiste en infiltrarse en el entorno de los que protege. De este modo, se convierte en el señuelo perfecto para aquellos que amenazan la integridad de sus clientes. Además, Chance no está dispuesto a cobrar en efectivo. A cambio de su protección simplemente exige un pago en forma de regalo según las preferencias o capacidades de sus clientes.

Chance siempre trabaja de incógnito y su conocimiento de las técnicas de combate, estrategia y logística es increíblemente preciso. A pesar de no revelar el origen de sus habilidades, parece haber estado vinculado a una poderosa organización de asesinos dirigida por un misterioso personaje conocido como “El Viejo” (The Old Man), que le instruyó y preparó personalmente para cumplir con su cometido.

Otra de las habilidades que caracterizan a Chance es su increíble capacidad para suplantar la identidad de aquellos que le rodean, lo que se convertirá en un peligroso juego para él cuando estreche excesivamente el vínculo con sus clientes.

La acción y el riesgo son los signos de identidad de Escudo humano, una serie en la que el drama y las intrigas políticas se combinan para conducir su historia hacia los orígenes de uno de los grupos organizados más peligrosos de la historia.