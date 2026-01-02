Domingo a las 10:00h
Altuna III - Ezkurdia vs Laso - Albisu: el enfrentamiento de este domingo en Frontón
Recibimos el primer domingo del año haciendo lo que más nos gusta: ver el partido de Frontón.
Este domingo en Mega tenemos una nueva jornada de Frontón.
Seguimos con el Campeonato Parejas Serie A - Liga de clasificación.
Te dejamos a continuación el enfrentamiento que podrás ver el día 4 de enero a partir de las 10:00h en Mega desde el Frontón Ogueta, de Vitoria - Gasteiz.
Altuna III - Ezkurdia vs Laso - Albisu
¡Te esperamos!
