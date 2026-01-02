Altuna III - Ezkurdia vs Laso - Albisu: el enfrentamiento de este domingo en Frontón

Este domingo en Mega tenemos una nueva jornada de Frontón.

Seguimos con el Campeonato Parejas Serie A - Liga de clasificación.

Te dejamos a continuación el enfrentamiento que podrás ver el día 4 de enero a partir de las 10:00h en Mega desde el Frontón Ogueta, de Vitoria - Gasteiz.

Altuna III - Ezkurdia vs Laso - Albisu

¡Te esperamos!