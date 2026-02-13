Programas

En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 10:00 horas

El Campeonato Parejas Serie A llega este domingo a Frontón Mega con un duelo clave en Logroño

Este domingo 15 de febrero, Frontón Mega ofrece la Liga de Clasificación (segunda vuelta) del Campeonato Parejas Serie A desde el Frontón Adarraga de Logroño: Laso-Albisu contra Zabala-Martija.

Frontón en Mega

Publicidad

mega
Publicado:

La emoción del Campeonato Parejas Serie A continúa este domingo en Frontón Mega con un enfrentamiento de alto voltaje correspondiente a la Liga de Clasificación, segunda vuelta.

El escenario será el Frontón Adarraga de Logroño, donde Laso y Albisu medirán fuerzas ante Zabala y Martija en un choque que puede marcar el rumbo de la clasificación. Con cada punto convertido en oro y el margen de error cada vez más reducido, ambas parejas saltarán a la cancha con la necesidad de sumar.

La segunda vuelta aprieta la tabla y aumenta la tensión competitiva. La compenetración, la estrategia y la fortaleza mental serán determinantes en un partido que promete intensidad, ritmo y espectáculo.

Mega» Programas

Publicidad

Programas

¡Audiencia histórica y El Chiringuito sigue líder!

¡Audiencia histórica y El Chiringuito sigue líder!

Frontón en Mega

El Campeonato Parejas Serie A llega este domingo a Frontón Mega con un duelo clave en Logroño

Belén Sánchez: "Julián se ha tratado con el osteópata personal de Messi"

Belén Sánchez: "Julián se ha tratado con el osteópata personal de Messi"

La opinión del vestuario del Barça tras la debacle en el Metropolitano
Información de José Álvarez

La opinión del vestuario del Barça tras la debacle en el Metropolitano

¡Nuevo episodio de El Cafelito, con Feliciano López!
Ya disponible en Youtube, Facebook, Spotify e Ivoox.

¡Nuevo episodio de El Cafelito, con Feliciano López!

En El Chiringuito nació la Superliga
Florentino se sentó con Josep Pedrerol, en 2021, para desvelar todos los detalles

En El Chiringuito nació la Superliga

La Superliga ha llegado a su fin el 11 de febrero de 2026

"El perfil de Bastoni gusta mucho al Barça para reforzar el central"
Exclusiva de José Álvarez

"El perfil de Bastoni gusta mucho al Barça para reforzar el central"

El tertuliano desvela en exclusiva el interés blaugrana en el jugador italiano

Exclusiva de Edu Aguirre, sobre la cena de conjura

Exclusiva de Edu Aguirre, sobre la cena de conjura

¿Cómo es la vida de Feliciano López después de retirarse?

¿Cómo es la vida de Feliciano López después de retirarse?

¿ALONSO es MEJOR que HAMILTON?

¿ALONSO es MEJOR que HAMILTON?

Publicidad