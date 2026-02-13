El Campeonato Parejas Serie A llega este domingo a Frontón Mega con un duelo clave en Logroño

La emoción del Campeonato Parejas Serie A continúa este domingo en Frontón Mega con un enfrentamiento de alto voltaje correspondiente a la Liga de Clasificación, segunda vuelta.

El escenario será el Frontón Adarraga de Logroño, donde Laso y Albisu medirán fuerzas ante Zabala y Martija en un choque que puede marcar el rumbo de la clasificación. Con cada punto convertido en oro y el margen de error cada vez más reducido, ambas parejas saltarán a la cancha con la necesidad de sumar.

La segunda vuelta aprieta la tabla y aumenta la tensión competitiva. La compenetración, la estrategia y la fortaleza mental serán determinantes en un partido que promete intensidad, ritmo y espectáculo.