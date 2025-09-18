Cazatesoros

La colección de juguetes de Lou que fascina a los adultos más que a los niños

Desde una estación de bomberos, en la que los camiones salen disparados, hasta un Mickey Mouse de los años 30. De todo puedes encontrar en casa de Lou.

La colección de juguetes de Lou que fascina a niños y adultos

Lou tiene una casa plagada de juguetes de alta gama y lo hemos estado visitando y jugando con todos los que hemos podido.

Lou es un gran coleccionista y tiene un gran número de coches clásicos (de verdad) que además de rápidos son espectaculares de bonitos, porque él competía en carreras de clásicos. Pero lo que más nos ha llamado la atención de todo lo que posee, es su colección de juguetes. ¡Hay de todo! Desde coches fabricados en Europa con todo tipo de detalles hasta una casa de muñecas que tiene hasta papel pintado en las paredes. ¡Como si fuera de verdad!

Lou se inició en este mundo de la manera más casual. Su suegra tenía un coche Ford de hierro fundido al que le faltaban un par de ruedas, y fueron a la Feria de juguetes de Chicago para buscar respuesto. La gente empezó a perseguirlos e intentaban comprárselo. Hasta que aceptaron un intercambio.

Desde entonces empezaron a ir para conocer a otros coleccionistas. El resto es historia y ahora somos nosotros los que querríamos comprar todos los juguetes que tiene: hay barcos, coches, robots, un caballito.

Nos quedaríamos todo el día aquí observando cada detalle. ¡Estamos fascinados!

La colección de juguetes de Lou que fascina a niños y adultos

La colección de juguetes de Lou que fascina a los adultos más que a los niños

