Un pulpo emergiendo de las profundidades se lleva el premio en la bahía de Fundy

Abe y Sue son los sorprendidos ganadores de esta jornada en 'Desafío en la arena' con su escultura de un pulpo emergiendo de las profundidades.

Desafío en la arena

El tiempo ha llegado a su fin. La marea de la playa de New River, en el estado de New Brunswick, ha alcanzado el nivel de alerta que determina el final del trabajo de los escultores. Antes de que el agua se lleve por delante todas las esculturas realizadas, los jueces deben tomar una decisión sobre la mejor composición en el día de hoy.

El tema de esta jornada era crear alguna composición relacionada con lo que se pueden encontrar en las profundidades del océano. Las esculturas han sido muy variadas y originales, pero hay una que ha llamado especialmente la atención de Karen y Bill. Se trata de un pulpo perfectamente trabajado que perece estar emergiendo de las profundidades; con una perfecta proporción y una ejecución magistral Abe y Sue se convierten en los ganadores de la jornada de hoy de 'Desafío en la arena'.

