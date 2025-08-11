Las razones de los jueces de 'Desafío en la arena' para eliminar al primer equipo del concurso

Sólo disponen de seis horas, lo que tarda la marea en subir hasta las esculturas que han realizado los concursantes de 'Desafío en la arena'. En tan poco tiempo, los participantes deben realizar esculturas que normalmente llevan días. Pero así es 'Desafío en la arena'; el ganador del programa se llevará la nada desdeñable cifra de 10.000 dólares de premio.

La pentacampeona mundial de esculturas de arena, Karen Frailich y el escultor Bruce Phillips son los encargados de analizar las diferentes obras elaboradas y tomar una decisión definitiva. En la primera prueba eliminatoria, los concursantes deberían realizar una escultura que les represente como equipo. El tiempo límite lo marca la marea de la playa de New River, en New Bruinswick y son apenas seis horas. Uno de los equipos dirá adiós.