Thomas y Alex conquistan de nuevo el Desafío en la arena con una obra surrealista arriesgada

Con su tercera victoria, Thomas y Alex brillan en el Desafío en la arena con la obra más arriesgada.

Con su tercera victoria, Thomas y Alex brillan en el Desafío en la arena con la obra más arriesgada.

Solo quedan cinco parejas en el Desafío en la arena y, en esta ocasión, deben recrear en la playa obras surrealistas inspiradas en sus sueños nocturnos, colocando ellos mismos los encofrados.

Para este reto, los jueces valorarán el surrealismo, el riesgo técnico y el impacto visual.

La primera pareja, formada por Amanda y Lisa, presenta una escultura con múltiples formas y gran fuerza visual.

Thomas y Alex construyen un rostro mirando hacia arriba que combina dos figuras: una que refleja ansiedad y otra más optimista, que simboliza la persecución de los sueños. Para los jueces, se trata de la obra más arriesgada.

Por su parte, Joris y Benoit crean un ojo dentro de un reloj rodeado por un panal.

Joon y Mitsu esculpen una larga lengua que emerge de una extraña figura.

Por último, Morgan y Delayne levantan una composición con tres ojos irradiando haces de luz.

Los ganadores de la prueba vuelven a ser Thomas y Alex. Es su tercera victoria en el concurso, y no pueden ocultar el orgullo de imponerse una vez más a sus contrincantes.

