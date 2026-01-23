El domingo a partir de las 10:00 horas
Duelo de altura en Hendaia para la 11ª jornada del Campeonato de Parejas
El Campeonato de Parejas celebra este fin de semana su 11ª jornada en el Frontón Daniel Ugarte de Hendaia, uno de los escenarios más emblemáticos de la pelota vasca.
El duelo de Serie A enfrentará a P. Etxeberria-Rezusta contra Larrazabal-Mariezkurrena II, en un choque clave para la clasificación a estas alturas del campeonato.
Con la competición entrando en su tramo decisivo, se espera un partido de alta intensidad, con puntos largos y máxima exigencia física y táctica sobre la cancha de Hendaia. Los aficionados podrán disfrutar de un enfrentamiento que promete emoción y espectáculo en una jornada determinante del torneo.
