Duelo de altura en Hendaia para la 11ª jornada del Campeonato de Parejas

El duelo de Serie A enfrentará a P. Etxeberria-Rezusta contra Larrazabal-Mariezkurrena II, en un choque clave para la clasificación a estas alturas del campeonato.

Con la competición entrando en su tramo decisivo, se espera un partido de alta intensidad, con puntos largos y máxima exigencia física y táctica sobre la cancha de Hendaia. Los aficionados podrán disfrutar de un enfrentamiento que promete emoción y espectáculo en una jornada determinante del torneo.