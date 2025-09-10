Álex Silvestre: "Es una falta de respeto"

El Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial a través de un comunicado que el partido de Liga ante el Valencia se disputará finalmente en el Johan Cruyff.

Álex Silvestre ha 'explotado' en plató asegurando que considera "una falta de respeto" la actitud del club blaugrana. El tertuliano considera que el Barça sabía desde hace semanas que el partido no se disputaría en el Camp Nou.