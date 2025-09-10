El Chiringuito de Jugones

Tremendo cara a cara

Álex Silvestre: "Es una falta de respeto"

El tertuliano no entiende la actitud del Barça con el lío del partido en el Johan Cruyff ante el Valencia

Álex Silvestre: "Es una falta de respeto"

El Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial a través de un comunicado que el partido de Liga ante el Valencia se disputará finalmente en el Johan Cruyff.

Álex Silvestre ha 'explotado' en plató asegurando que considera "una falta de respeto" la actitud del club blaugrana. El tertuliano considera que el Barça sabía desde hace semanas que el partido no se disputaría en el Camp Nou.

Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 
Información de Jota Jordi sobre el FC Barcelona

Jota: “Varios equipos pedirían impugnar el partido si juega en el Johan Cruyff” 

 ¿Dónde jugará el Barça esta temporada?  

José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  

José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  

