Arbeloa toma el mando: ¡Comienza una nueva era!

La primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa ha dejado muchos titulares. El nuevo técnico del Real Madrid fue muy claro desde el primer momento sobre el camino a seguir: el trabajo será la base de su proyecto. El salmantino insistió en que no busca parecerse a José Mourinho, aunque reconoció sentir un gran cariño y respeto por el técnico portugués, con el que vivió etapas importantes de su carrera.

Arbeloa dejó claro que su objetivo es sacar el máximo rendimiento de sus jugadores, apostando por el compromiso, la intensidad y la unión del vestuario. Con un discurso directo y sin rodeos, el entrenador transmitió confianza y ambición en un momento clave de la temporada. La gran pregunta ahora es inevitable: ¿podrá el salmantino salvar la temporada del Real Madrid? El tiempo y el trabajo en el campo tendrán la última palabra.