Vallas de seguridad, grúas, camiones...
Así se encuentra el Camp Nou hoy en día
El estado actual de la obra, desvelado por Marc Núñez
Publicidad
Cada vez hay más dudas con respecto a las obras del Camp Nou y cuando finalizarán. Por este motivo y porque se acerca el día de la vuelta al templo culé, El Chiringuito ha ido a visitar las obras.
Marc Núñez ha estado allí in situ y ha podido comprobar como trabajan los obreros y todas las grúas y vallas de seguridad que se encuentran en las inmediaciones. El tiempo corre y ya se le echa encima al FC Barcelona.
Publicidad