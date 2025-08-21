Así se encuentra el Camp Nou hoy en día

Cada vez hay más dudas con respecto a las obras del Camp Nou y cuando finalizarán. Por este motivo y porque se acerca el día de la vuelta al templo culé, El Chiringuito ha ido a visitar las obras.

Marc Núñez ha estado allí in situ y ha podido comprobar como trabajan los obreros y todas las grúas y vallas de seguridad que se encuentran en las inmediaciones. El tiempo corre y ya se le echa encima al FC Barcelona.