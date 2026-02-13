¡Audiencia histórica y El Chiringuito sigue líder!

Suma y sigue. El Chiringuito sigue batiendo récords y tras el partido de ida de Copa entre el Atleti y el Barça, el programa alcanzó otra noche histórica con su segundo mejor dato de la temporada.

792.000 espectadores y un 6,4% se share fueron los datos que se alcanzaron en una noche cargada de emociones fuertes. Febrero está siendo tremendo para nosotros, pero todavía falta por llegar lo mejor...