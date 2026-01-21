Audiencias históricas y récord de la temporada en El Chiringuito

La destitución de Xabi Alonso, el debut de Arbeloa, la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey, la derrota del Barça... todo ello ha provocado que el interés en El Chiringuito de Jugones no haga más que crecer y que, de esta manera, la semana pasada estuvo repleta de récords de audiencia.

El lunes, 685.000 espectadores únicos. El martes, 615.000. El miércoles, récord de la temporada, 1.000.000 de espectadores únicos, contando un con 17% de share en Catalunya y con picos de hasta un 25%. El jueves, 729.000 y el domingo, para cerrar la semana, 727.000.