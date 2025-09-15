El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva de José Álvarez sobre el Camp Nou

"El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en..."

El redactor, José Álvarez ha hablado sobre la situación del estadio barcelonista.

"El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en..."

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Tras las nuevas informaciones, y el revuelo que está causando el campo donde juega el FCB los partidos oficiales, José Álvarez ha aclarado que la siguiente cita liguera ante el Getafe se disputará en el Johan Cruyff.

Por otra parte, la exclusiva ha ido enfocada a que los importantes duelos de liga contra el equipo tolosarra y en Champions contra el equipo parisino, se jugarán en el Camp Nou.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

"El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en..."

"El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en..."

Pedrerol: "El fútbol español hace el ridículo"

Pedrerol: "El fútbol español hace el ridículo"

El paraíso de los armeros: se enfrentan a un cajón lleno de herramientas

El paraíso de los armeros: se enfrentan a un cajón lleno de herramientas

Así se preparan en Alaska para sobrevivir al próximo verano
Momento destacado

Así se preparan en Alaska para sobrevivir al próximo verano

Mike Wolfe adquiere una máquina tragaperras de 1931 de gran valor
Momento destacado

Mike Wolfe se hace con una máquina tragaperras de 1931, una pieza única para su colección

CARA A CARA MARIA TRISAC VS. CRISTINA CUBERO
Brutal debate generacional en El Chiringuito

CARA A CARA MARIA TRISAC VS. CRISTINA CUBERO

El vestuario del Barça genera una gran polémica en El Chiringuito

Rafa Guerrero: "El vídeo del CTA no vale para nada"
El excolegiado 'carga' contra el Comité Técnico Arbitral

Rafa Guerrero: "El vídeo del CTA no vale para nada"

"Quiero escuchar al árbitro"

Los armeros eligen qué material van a utilizar para forjar su pieza

La decisión está en sus manos: los armeros tienen la oportunidad de elegir el material para forjar su pieza

A Agnes Hailstone y Chip Hailstone les sorprende una tormenta de nieve con vientos de 80km/h

A Agnes Hailstone y Chip Hailstone les sorprende una tormenta de nieve con vientos de 80km/h

Exclusiva Juanfe Sanz sobre el informe del CTA

Exclusiva Juanfe Sanz sobre el informe del CTA

Publicidad