"El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en..."

Tras las nuevas informaciones, y el revuelo que está causando el campo donde juega el FCB los partidos oficiales, José Álvarez ha aclarado que la siguiente cita liguera ante el Getafe se disputará en el Johan Cruyff.

Por otra parte, la exclusiva ha ido enfocada a que los importantes duelos de liga contra el equipo tolosarra y en Champions contra el equipo parisino, se jugarán en el Camp Nou.