"El Barça ya ha presentado toda la documentación para volver con 45.000 espectadores"

Las obras avanzan a buen ritmo y el Barça se prepara para volver a disputar un partido oficial en su estadio más pronto que tarde. Según detalló el tertuliano, los trabajos de remodelación continúan dentro de los plazos previstos y el club confía en poder albergar un encuentro oficial en cuanto se completen los últimos ajustes de seguridad y accesos. Se estima que el día 22 ante el Athletic o el 29 ante el Alavés se pueda disputar el partido de liga en el feudo blaugrana, el Camp Nou.