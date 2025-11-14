El Chiringuito de Jugones

"El Barça ya ha presentado toda la documentación para volver con 45.000 espectadores"

José Álvarez informó en El Chiringuito de que el "Barça ya ha presentado todos los papeles para obtener la licencia", que permitirá reabrir parcialmente el Spotify Camp Nou.

Las obras avanzan a buen ritmo y el Barça se prepara para volver a disputar un partido oficial en su estadio más pronto que tarde. Según detalló el tertuliano, los trabajos de remodelación continúan dentro de los plazos previstos y el club confía en poder albergar un encuentro oficial en cuanto se completen los últimos ajustes de seguridad y accesos. Se estima que el día 22 ante el Athletic o el 29 ante el Alavés se pueda disputar el partido de liga en el feudo blaugrana, el Camp Nou.

Las palabras de Rubiales en El Chiringuito sacuden a toda España: “No voy a pedir perdón a Jenni Hermoso”
“Vi un movimiento inminente de la extrema izquierda para ir a por mí”, asegura Rubiales

