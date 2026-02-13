Belén Sánchez: "Julián se ha tratado con el osteópata personal de Messi"

La falta de gol que ha acompañado a Julián Alvarez ha sido uno de los motivos de preocupación del Atlético de Madrid los últimos meses. Sin embargo, tras el gol del argentino ante el FC Barcelona en la ida de semifinales de la Copa Del Rey, Belén Boli ha revelado, en exclusiva en El Chiringuito, uno de los motivos principales de la recuperación del argetino.

"Julián se ha tratado estos días con el osteópata personal de Messi, se llama Damián y le llaman el mago", asegura Belén.