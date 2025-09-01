El Chiringuito de Jugones

Busquets Ferrer, al CTA: "Isi Palazón falta a la verdad"

El jugador del Rayo ha asegurado que el árbitro le ha reconocido que se ha equivocado en la acción del penalti de Lamine Yamal

El Rayo Vallecano - Barça ha sido el partido más polémico de la jornada en la liga. Isi Palazón ha afirmado que el colegiado del encuentro le ha reconocido que se ha equivocado en la acción del penalti del Real Madrid.

Juanfe Sanz ha informado en El Chiringuito que Busquets Ferrer ha asegurado al CTA que el atacante del Rayo "ha faltado a la verdad".

