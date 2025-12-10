El Chiringuito de Jugones

Carles Fité: “El entorno de Guardiola asegura que Xabi Alonso no quiere a Vinicius en el Real Madrid”

El tertuliano asegura que el técnico del Real Madrid “habla mucho” con Pep Guardiola.

Fité, tertuliano explicó en El Chiringuito que, según la información que maneja, "Xabi Alonso y Pep Guardiola hablan mucho". Recordó que "Pep fue entrenador de Xabi y Xabi aprendió mucho de Guardiola", y que esa relación se ha mantenido en el tiempo.

Según la versión que Fité atribuye a personas del círculo cercano del técnico catalán, "desde que Alonso cogió las riendas del Real Madrid se ha apoyado mucho en Guardiola". Incluso afirmó que "Guardiola ha hecho una rueda de prensa con conocimiento de lo que pasaba en el vestuario del Real Madrid".

Además, Fité insistió en que, siempre según ese entorno, "Xabi Alonso no quiere que esté Vinicius en el equipo", y subrayó que esto le cuenta gente muy cercana a Pep.

