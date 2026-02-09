"Carvajal y Arbeloa apenas hablan"

El Chiringuito de Jugones

¡Ojo a esto que desvela Edu Aguirre!

Exclusiva de Edu Aguirre

Desde que llegó al banquillo del Real Madrid, muchas cosas han cambiado en el club blanco con Álvaro Arbeloa. Vinicius es intocable, la cantera goza de más protagonismo...

Una de las novedades también es la relación entre Carvajal y el nuevo entrenador. Según Edu Aguirre, en exclusiva, ha comentado que ambos apenas se hablan. Además, añade: "Carvajal piensa que él está para jugar, pero no le han explicado qué pasa":

