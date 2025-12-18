¡Ver villancico completo!
El Chiringuito de Jugones felicita la Navidad con su villancico más especial
El programa quiere compartir con su audiencia un villancico lleno de compañerismo y espíritu navideño.
El Chiringuito de Jugones ha presentado su nuevo villancico navideño. En él podemos ver a tertulianos y trabajadores del programa disfrutando y cantando al unísono. Se trata de un chiringuito muy especial, ya que está hecho con inteligencia artificial para mostrar la modernidad del programa. ¡Esperemos que os guste!
