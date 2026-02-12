Florentino se sentó con Josep Pedrerol, en 2021, para desvelar todos los detalles
En El Chiringuito nació la Superliga
La Superliga ha llegado a su fin el 11 de febrero de 2026
Publicidad
Florentino Pérez, en abril de 2021, sorprendió al mundo del fútbol. El presidente del Real Madrid anunciaba la creación de un nuevo proyecto para el panorama del fútbol europeo, la Superliga. Josep Pedrerol invitó a Florentino para que explicase todos los detalles acerca de la nueva competición en el plató de El Chiringuito, y el resto ya es historia con el principio de acuerdo entre UEFA y Real Madrid.
Publicidad