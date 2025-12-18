El Chiringuito de Jugones

El Chiringuito vive desde dentro la histórica previa del Deportivo Guadalajara contra el Barça

Juanfe Sanz vive junto a Pere Martí, entrenador del Guadalajara, la previa del encuentro

Juanfe Sanz y la previa del Guadalajara

¿Cómo se vive la previa de un partido de fútbol? Juanfe Sanz, tertuliano de El Chiringuito de Jugones, accede junto a Pere Martí, entrenador del Guadalajara, para mostrar cómo es una charla técnica, la preparación y el viaje en autobús en un partido tan especial como enfrentarse al Barça en la Copa del Rey. ¡Las imágenes son increíbles!

Josep Pedrerol
