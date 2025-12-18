El Chiringuito vive desde dentro la histórica previa del Deportivo Guadalajara contra el Barça

¿Cómo se vive la previa de un partido de fútbol? Juanfe Sanz, tertuliano de El Chiringuito de Jugones, accede junto a Pere Martí, entrenador del Guadalajara, para mostrar cómo es una charla técnica, la preparación y el viaje en autobús en un partido tan especial como enfrentarse al Barça en la Copa del Rey. ¡Las imágenes son increíbles!