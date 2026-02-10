El Chiringuito de Jugones

¿Cómo es la vida de Feliciano López después de retirarse?

Este jueves a las 15:30, el extenista responde a todo en nuestro canal de Youtube (Chiringuito Inside)

¿Cómo es la vida de Feliciano López después de retirarse?

Feliciano López ha sido uno de los mejores tenistas españoles de todos los tiempos. El toledano desvela cómo es su nueva vida tras retirarse como tenista profesional, sus mejores anécdotas dentro del circuito y muchas cosas más en el nuevo episodio del podcast de Josep Pedrerol.

