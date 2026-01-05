¡Ver momento completo!
D’Alessandro destaca a Gonzalo y lo compara con Quini, Santillana y Cristiano Ronaldo
El tertuliano argentino comentaba las características de la nueva perla del Real Madrid.
Publicidad
Jorge D’Alessandro, tertuliano de El Chiringuito, habló sobre el delantero del Real Madrid, Gonzalo García, tras sus tres goles ante el Real Betis. El argentino destacó su instinto goleador y fue claro en la comparación: “Mbappé hace goles, pero Gonzalo tiene gol. Gonzalo es un ‘9’. El don que tiene Gonzalo es estar donde tiene que estar. He jugado contra Quini y Santillana, y eso no se entrena”.
Además, añadió que Vinicius, cuando haga falta, debe sacrificarse: “Hay que quitarlo si se tiene que quitar. Eso lo hacen los grandes, lo hacía Cristiano Ronaldo”. “No sé hasta dónde va a llegar, pero Gonzalo es un ‘9’”, concluyó.
Publicidad