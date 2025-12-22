D'Alessandro 'estalla' ante Soria: “A Vinicius le importan tres narices los silbidos”

En El Chiringuito de Jugones se vivió una gran polémica entre Cristóbal Soria y Jorge D’Alessandro. El argentino, fiel defensor de Vinícius Júnior, protagonizó un tenso intercambio con el sevillano, que no dudó en recordarle los números del brasileño.

“78 días lleva sin marcar. ¿Qué tienes que decir de eso?”, le espetó Soria en pleno debate. La respuesta de D’Alessandro no tardó en llegar y fue contundente: “¿Tú te crees que yo me he caído de un andamio?”.

El exentrenador argentino defendió con firmeza al jugador del Real Madrid y restó importancia tanto a la sequía goleadora como a las críticas: “A Vinicius le importan tres narices los silbidos”.