Juanma Rodríguez irrumpe con mensaje claro en El Chiringuito de Jugones
“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus
El periodista volvió a dejar su sello en el plató de El Chiringuito de Jugones, donde entró con dos frases contundentes para abrir el debate sobre el partido del Real Madrid ante la Juventus.
Publicidad
Juanma Rodríguez protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche en El Chiringuito de Jugones. Antes de analizar el choque de Champions entre el Real Madrid y la Juventus, el tertuliano entró al plató lanzando dos frases cargadas de intención: “A mí no me parece que decir la verdad sea antimadridista” y “este club ha crecido bajo la autocrítica”.
Publicidad