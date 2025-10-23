“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus

Juanma Rodríguez protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche en El Chiringuito de Jugones. Antes de analizar el choque de Champions entre el Real Madrid y la Juventus, el tertuliano entró al plató lanzando dos frases cargadas de intención: “A mí no me parece que decir la verdad sea antimadridista” y “este club ha crecido bajo la autocrítica”.