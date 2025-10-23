El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Juanma Rodríguez irrumpe con mensaje claro en El Chiringuito de Jugones

“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus

El periodista volvió a dejar su sello en el plató de El Chiringuito de Jugones, donde entró con dos frases contundentes para abrir el debate sobre el partido del Real Madrid ante la Juventus.

“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Juanma Rodríguez protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche en El Chiringuito de Jugones. Antes de analizar el choque de Champions entre el Real Madrid y la Juventus, el tertuliano entró al plató lanzando dos frases cargadas de intención: “A mí no me parece que decir la verdad sea antimadridista” y “este club ha crecido bajo la autocrítica”.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus

“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus

D’Alessandro: “Cualquier equipo le pinta la cara al Madrid”

D’Alessandro: “Cualquier equipo le pinta la cara al Madrid”

"Es una falta de respeto a los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal"

"Es una falta de respeto a los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal"

Josep: “La imagen de LaLiga es lamentable”
Pedrerol, más tajante que nunca

Josep: “La imagen de LaLiga es lamentable”

José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 
Exclusiva de José Álvarez sobre Flick

José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 

Laporta evita hablar tras reunirse con el agente de Lewandowski
Exclusiva Chiringuito

Laporta evita hablar tras reunirse con el agente de Lewandowski

El presidente del Barça cenó con Pini Zahavi, representante de Lewandowski, pero esquivó las preguntas sobre el futuro del delantero.

"Creo que el árbitro ha acertado"
Fran Soto, presidente de los árbitros, en exclusiva con El Chiringuito

"Creo que el árbitro ha acertado"

Fran Soto, presidente de los árbitros, en exclusiva con El Chiringuito

D’Alessandro: “Vinicius ganó el partido”

D’Alessandro: “Vinicius ganó el partido”

Soplado a fuego

Soplado a fuego sale a la calle: realizan copas venecianas en un taller móvil y ante público

El Campeonato 4 1/2 Eusko Label recibe a Ezkurdia y Larrazabal: este domingo, sigue Frontón en Mega

El programa ‘Frontón’ vuelve a Mega este domingo: Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label

Publicidad