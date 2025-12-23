Diego Plaza explica el porqué del cambio de foto de perfil de Vinícius

Diego Plaza, tertuliano de El Chiringuito, explica la situación que se está viviendo con Vinícius en el Real Madrid. Según su análisis, el brasileño está provocando una clara división en el público del Santiago Bernabéu. Hay aficionados que le pitan con la intención de que espabile y reaccione, mientras que otros lo hacen por puro hartazgo, como es el caso de Talavera. En ambos casos, el mensaje es el mismo: una llamada de atención para que despierte. El futuro lo tiene en sus manos y debe elegir qué quiere ser.

A partir de ahí, Vinícius no se lo toma bien. Su actitud parece transmitir: «¿Queréis jugar a esto? Pues a esto vamos a jugar». De ahí surge el cambio de su foto de perfil. Si la situación continúa así, el problema puede terminar enquistándose, especialmente si no hay un rendimiento deportivo que respalde ese desafío.