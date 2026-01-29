El tertuliano 'explota' por la situación del Madrid
El discurso de Edu Aguirre que firmaría todo el madridismo
"A lo mejor hay que dejar de creer en este vestuario"
El Benfica de Mourinho ha dejado fuera del TOP-8 de la Champions League al Real Madrid de Arbeloa. La imagen de los merengues ha sido muy pobre en Lisboa y los fantasmas de los meses anteriores han vuelto a salir.
Edu Aguirre no puede más con la situación que atraviesa el equipo y comienza a dudar del vestuario blanco.
