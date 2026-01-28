Alfredo manda un aviso muy serio en El Chiringuito
Duro: “Arbeloa os tiene bailando”
El entrenador del Madrid está en el punto de mira en la previa ante el Benfica
Publicidad
Álvaro Arbeloa ha sido el protagonista de una rueda de prensa para la historia. El técnico blanco ha mostrado su cariño al entrenador rival, José Mourinho, algo que ha criticado la bancada culé y que Alfredo Duro ha defendido en el plató de El Chiringuito. “Arbeloa os tiene bailando y…. esto va a durar”, ha afirmado el tertuliano.
Publicidad