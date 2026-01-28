El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Alfredo manda un aviso muy serio en El Chiringuito

Duro: “Arbeloa os tiene bailando”

 El entrenador del Madrid está en el punto de mira en la previa ante el Benfica

Duro: “Arbeloa os tiene bailando”

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Álvaro Arbeloa ha sido el protagonista de una rueda de prensa para la historia. El técnico blanco ha mostrado su cariño al entrenador rival, José Mourinho, algo que ha criticado la bancada culé y que Alfredo Duro ha defendido en el plató de El Chiringuito. “Arbeloa os tiene bailando y…. esto va a durar”, ha afirmado el tertuliano.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

¡Todos a por el 'Topocho'!

¡Todos a por el 'Topocho'!

Duro: “Arbeloa os tiene bailando”

Duro: “Arbeloa os tiene bailando”

La charla en La Cerámica que lo cambió todo

La charla en La Cerámica que lo cambió todo

Pedrerol: "¿Podéis decir algo positivo de Lamine?"
Josep sale en defensa del joven astro culé

Pedrerol: "¿Podéis decir algo positivo de Lamine?"

Diluvio en el Camp Nou
¡Ver momento completo!

Indignación en el Camp Nou: diluvio histórico durante el partido ante el Oviedo

Josep Pedrerol
¡Ver momento completo!

Josep Pedrerol: “El entrenador está para ayudar a los jugadores, no para imponer”

El presentador quiso hablar del gran momento del conjunto blanco

Frontón en Mega
Domingo a las 10:00h

P.Etxeberria y Rezusta contra Larrazabal y Mariezkurrena II, este domingo en Frontón

Continúa la competición de pelota vasca en Frontón este fin de semana en Mega.

Frontón en Mega

Duelo de altura en Hendaia para la 11ª jornada del Campeonato de Parejas

Aitor Karanka

El Cafelito revela la intrahistoria de la mítica rueda de prensa de Mourinho con Karanka como protagonista

Iñaki Cano y Juanfe Sanz

Iñaki Cano: “Los jugadores saben que ya no tienen el escudo de Alonso”

Publicidad