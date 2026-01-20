¡Ver momento completo!
Edu Aguirre: "Entiendo los pitos en el Bernabéu, pero el martes toca animar"
"Cada vez que el equipo pierde, llegan los pitos", afirmó el tertuliano madridista
Publicidad
Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito, quiso reflexionar sobre esta generación de futbolistas, que aún no ha ganado nada. Cada vez que el equipo pierde, llegan los pitos, y entiende la reacción del Bernabéu: es la gota que colma el vaso. Aunque no es partidario de esa actitud, la comprende. A partir de ahora, toca animar.
Publicidad