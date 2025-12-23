Edu Aguirre: "Este Real Madrid es un equipo sin alma"

Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito, fue muy duro con la plantilla del Real Madrid. Afirmó que el equipo no juega a nada y que los jugadores están perdidos. Según él, es algo que se comenta incluso dentro del vestuario. Considera que Xabi Alonso no lo está haciendo bien, pero señala que gran parte de la culpa recae en los propios futbolistas.

Cree que los jugadores deberían estar centrados en el Real Madrid las 24 horas del día y seguir al entrenador sin excusas. Para Aguirre, es un equipo sin alma y el problema es, sobre todo, una cuestión de ganas.