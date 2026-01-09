El Chiringuito de Jugones

Edu Aguirre: “El gesto del ‘Cholo’ es de entrenador pequeño y de equipo pequeño”

El tertuliano comenta que esto refleja la desesperación de Simeone por intentar ganar al Real Madrid

Edu Aguirre

Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito, criticó duramente a Simeone por su gesto hacia Vinícius. Más allá de ser una actitud antideportiva, Aguirre considera que es propia de un entrenador pequeño y de un equipo pequeño. Para él, refleja la desesperación de Simeone por intentar ganar al Real Madrid, hasta el punto de tratar de desestabilizar de una manera fea a Vinícius. Aguirre añadió que no se imagina a entrenadores como Luis Enrique o Guardiola haciendo algo parecido.

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: “Cholo, el Madrid te vuelve a pintar la cara, y jugando mal”

