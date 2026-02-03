Edu Aguirre y Juanma Rodríguez se enfrentan por el Real Madrid

El Santiago Bernabéu está siendo uno de los grandes protagonistas entre el madridismo estas últimas semanas. La afición le ha pitado al equipo, algo que Juanma Rodríguez ha criticado en varios programas de El Chiringuito, siguiendo esta noche con su discurso. Sin embargo, Edu Aguirre tiene una postura muy diferente a su compañero madridista, dándose una brutal cara a cara de 3 minutos y 13 segundos de puro madridismo en el que tratan los pitos en el Bernabéu, la ambición, de quién es la culpa...