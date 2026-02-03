El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

El cara a cara más madridista de El Chiringuito

Edu Aguirre y Juanma Rodríguez se enfrentan por el Real Madrid

Los pitos en el Bernabéu, la ambición, de quién es la culpa...

Edu Aguirre y Juanma Rodríguez se enfrentan por el Real Madrid

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El Santiago Bernabéu está siendo uno de los grandes protagonistas entre el madridismo estas últimas semanas. La afición le ha pitado al equipo, algo que Juanma Rodríguez ha criticado en varios programas de El Chiringuito, siguiendo esta noche con su discurso. Sin embargo, Edu Aguirre tiene una postura muy diferente a su compañero madridista, dándose una brutal cara a cara de 3 minutos y 13 segundos de puro madridismo en el que tratan los pitos en el Bernabéu, la ambición, de quién es la culpa...

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Edu Aguirre y Juanma Rodríguez se enfrentan por el Real Madrid

Edu Aguirre y Juanma Rodríguez se enfrentan por el Real Madrid

"Un especialista le ha recomendado a Nico Williams que pare"

"Un especialista le ha recomendado a Nico Williams que pare"

¡ESPECIAL CIERRE de MERCADO!

¡ESPECIAL CIERRE de MERCADO!

Fernando Sanz: “¿Robo? ¡Estoy cansado ya!”
El exjugador del Real Madrid ‘estalla’ en El Chiringuito

Fernando Sanz: “¿Robo? ¡Estoy cansado ya!”

Récord de audiencia histórico en El Chiringuito tras la debacle del Real Madrid
Récord absoluto en Catalunya

Récord de audiencia histórico en El Chiringuito tras la debacle del Real Madrid

Audiencias
Audiencias Enero

Mega (1,2%) triunfa con El Chiringuito de Jugones, en récord

Mega (1,2%) es líder con El Chiringuito de Jugones en su mejor mes completo del curso.

Nuevo enfrentamiento en Frontón
A partir de las 10:00 horas

Altuna III y Ezkurdia se enfrentan a Peña II y Albisu, este domingo en Frontón

Continúia el campeonato de parejas de Frontón en Mega.

El discurso de Edu Aguirre que firmaría todo el madridismo

El discurso de Edu Aguirre que firmaría todo el madridismo

José Luis Sánchez: “El Madrid ha hecho un desastre…”

José Luis Sánchez: “El Madrid ha hecho un desastre…”

¡Todos a por el 'Topocho'!

¡Todos a por el 'Topocho'!

Publicidad