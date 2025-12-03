El Chiringuito de Jugones

Edu Aguirre: “A Lamine Yamal ya le han pillado el truco; este es el Barça de Raphinha”

El periodista de 'El Chiringuito' no dudó en criticar al astro del Barça.

Edu Aguirre

Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito de Jugones, considera que a Lamine Yamal “ya le han pillado el truco”. Afirma que hace seis meses el jugador recortaba y enviaba el balón a la escuadra, pero que ahora ya no puede hacerlo con la misma facilidad.

Sostiene que “de cinco regates solo le sale uno” y que, en consecuencia, “este es el Barça de Raphinha, ya no es el Barça de Lamine”. Además, asegura que el partido de Lamine Yamal frente al Atlético de Madrid no ha sido bueno.

José Álvarez: "El Barça le ha pegado un baño al Atleti…"

