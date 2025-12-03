Edu Aguirre: “A Lamine Yamal ya le han pillado el truco; este es el Barça de Raphinha”

Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito de Jugones, considera que a Lamine Yamal “ya le han pillado el truco”. Afirma que hace seis meses el jugador recortaba y enviaba el balón a la escuadra, pero que ahora ya no puede hacerlo con la misma facilidad.

Sostiene que “de cinco regates solo le sale uno” y que, en consecuencia, “este es el Barça de Raphinha, ya no es el Barça de Lamine”. Además, asegura que el partido de Lamine Yamal frente al Atlético de Madrid no ha sido bueno.