Edu Aguirre: “A Lamine Yamal ya le han pillado el truco; este es el Barça de Raphinha”
El periodista de 'El Chiringuito' no dudó en criticar al astro del Barça.
Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito de Jugones, considera que a Lamine Yamal “ya le han pillado el truco”. Afirma que hace seis meses el jugador recortaba y enviaba el balón a la escuadra, pero que ahora ya no puede hacerlo con la misma facilidad.
Sostiene que “de cinco regates solo le sale uno” y que, en consecuencia, “este es el Barça de Raphinha, ya no es el Barça de Lamine”. Además, asegura que el partido de Lamine Yamal frente al Atlético de Madrid no ha sido bueno.
