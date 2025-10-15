Edu Aguirre: “Morata tiene que ir al Mundial”

La convocatoria de Luis de la Fuente sigue estando en el centro del debate, a pesar de las dos victorias de este parón internacional. Edu Aguirre he defendido a capa y espada la presencia de Morata en la convocatoria para el próximo Mundial. “La influencia que tiene en los jóvenes es brutal como capitán de la selección”, ha afirmado el tertuliano de El Chiringuito.