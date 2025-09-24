Vinicius lidera al Madrid ante el Levante
Edu Aguirre: "Ha vuelto el mejor Vinicius"
Edu Aguirre lo tiene claro: el brasileño ha vuelto. Más allá del gol y la asistencia, destaca su actitud y un Madrid que vuelve a asustar con Mbappé en modo líder.
En este vídeo de El Chiringuito, Edu Aguirre no dudó en rendirse ante la actuación de Vinicius. El tertuliano destacó no solo su impacto directo en el marcador, con un gol y una asistencia, sino también ese “punto de venganza”. “Ha vuelto el mejor Vinicius”, apuntó. Además, el tertuliano elogió la actuación de Kylian Mbappé y dejó claro que este Real Madrid, manda un mensaje claro en este tramo de la temporada.
