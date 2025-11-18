Edu: "Sin Mbappé, el año pasado el Madrid no se mete en..."

El Chiringuito de Jugones

Edu Aguirre sale en defensa del delantero del club blanco

¿Es ya Mbappé el líder del Real Madrid?

Ser la gran estrella del Real Madrid implica ser el foco de atención o el centro de las culpas del club más laureado de Europa. Sin embargo, Edu Aguirre se ha mostrado muy claro en El Chiringuito con el papel de Kylian Mbappé con gran figura del madridismo, saliendo en defensa del francés por las críticas recibidas. Arrancaba su discurso con conciso mensaje, "Mbappé nunca va a ser Cristiano", ha iniciado Aguirre. Sin embargo, "si Mbappé no está en Madrid la temporada pasada, no se entra en Champions", ha añadido Edu en plató. Para finalizar su discurso, no ha dudado en dejar su sincera opinión: "la influencia que tiene el francés en el equipo es total", ha sentenciado el tertuliano.

