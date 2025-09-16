El Chiringuito de Jugones

Exclusiva de Edu Aguirre, sobre el vestuario del Real Madrid  

Edu: “Van a por nosotros”

Edu desvela en El Chiringuito qué se dijo en el vestuario blanco tras el duelo ante la Real Sociedad

La expulsión de Huijsen ante la Real ha despertado grandes polémicas en el mundo del fútbol, tanto que incluso el propio vestuario blanco está indignado con la situación. Edu Aguirre ha desvelado, en exclusiva en El Chiringuito, cuál fue la conversación de los de Xabi Alonso. “Van a por nosotros”, informaba Edu sobre la línea de pensamiento de los jugadores, tras una nueva jornada cargada de polémicas arbitrales.

Marcos Benito: "Vinicius está insatisfecho"

"El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en..."
Exclusiva de José Álvarez sobre el Camp Nou

"El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en..."

El redactor, José Álvarez ha hablado sobre la situación del estadio barcelonista.

Pedrerol: "El fútbol español hace el ridículo"
Indignación de Josep Pedrerol con el arbitraje español

Pedrerol: "El fútbol español hace el ridículo"

Josep Pedrerol se cansa en directo del arbitraje y en este vídeo está el motivo.

