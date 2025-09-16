Edu: “Van a por nosotros”

La expulsión de Huijsen ante la Real ha despertado grandes polémicas en el mundo del fútbol, tanto que incluso el propio vestuario blanco está indignado con la situación. Edu Aguirre ha desvelado, en exclusiva en El Chiringuito, cuál fue la conversación de los de Xabi Alonso. “Van a por nosotros”, informaba Edu sobre la línea de pensamiento de los jugadores, tras una nueva jornada cargada de polémicas arbitrales.