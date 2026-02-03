Exclusiva de Nico Rodríguez
"Un especialista le ha recomendado a Nico Williams que pare"
"El jugador no sabe si seguir ese tratamiento o el del club, irá día a día"
El Athletic Club atraviesa el momento más complicado de la temporada, y su estrella Nico Williams forma parte del bache de los leones por sus problemas físicos.
Nico Rodríguez ha desvelado en exclusiva que "Un especialista le ha recomendado que pare, pero el jugador no sabe si seguir ese tratamiento o el del club, irá día a día".
