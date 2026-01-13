Espectacular inicio de Josep Pedrerol tras la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid

Josep Pedrerol arrancó El Chiringuito con un discurso muy contundente tras la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid. El presentador aseguró que Xabi Alonso ya no está, que ha sido destituido, y recordó que el equipo blanco no jugaba a nada y atravesaba un mal momento.

Eso sí, Pedrerol lanzó un aviso claro: ahora ya no se puede mirar solo al banquillo. Con la salida del entrenador, llega el momento de empezar a señalar a los jugadores, porque la responsabilidad no puede recaer únicamente en el técnico.