El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

Espectacular inicio de Josep Pedrerol tras la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid

El presentador de El Chiringuito confirmó que ahora hay que señalar a los jugadores.

Josep Pedrerol

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Josep Pedrerol arrancó El Chiringuito con un discurso muy contundente tras la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid. El presentador aseguró que Xabi Alonso ya no está, que ha sido destituido, y recordó que el equipo blanco no jugaba a nada y atravesaba un mal momento.

Eso sí, Pedrerol lanzó un aviso claro: ahora ya no se puede mirar solo al banquillo. Con la salida del entrenador, llega el momento de empezar a señalar a los jugadores, porque la responsabilidad no puede recaer únicamente en el técnico.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Álvaro Arbeloa

Recordamos a Álvaro Arbeloa como tertuliano de El Chiringuito: “Intento ser lo más mourinhista posible”

Josep Pedrerol

Espectacular inicio de Josep Pedrerol tras la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid

Jota Jordi y Fernando Sanz

Jota Jordi: “Hoy el Barça ha ganado dos títulos: la Supercopa y que el Madrid celebre un casi empate”

Fran Garrido
¡Ver momento completo!

Fran Garrido sobre Bellingham: "¿Qué ha hecho, además de esos tres buenos meses?"

Josep Pedrerol
A las 23:45 horas, arranca 'La Cuenta Atrás'

La final de Supercopa más 'Clásica' se juega en El Chiringuito de Jugones, este domingo en Mega, con Josep Pedrerol

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre: “El gesto del ‘Cholo’ es de entrenador pequeño y de equipo pequeño”

El tertuliano comenta que esto refleja la desesperación de Simeone por intentar ganar al Real Madrid

Josep Pedrerol
¡Ver momento completo!

Josep Pedrerol: “Cholo, el Madrid te vuelve a pintar la cara, y jugando mal”

El presentador de El Chiringuito fue muy duro con el técnico del Atlético de Madrid

Frontón en Mega

El mejor frontón llega a Mega con un duelo de alto nivel en el Campeonato de Parejas

Josep Pedrerol y José Álvarez

José Álvarez explica por qué no jugó Lamine Yamal ante el Athletic Club

Toni Freixa y Josep Pedrerol

Toni Freixa: "Si yo fuese De la Fuente, no me llevaría a Joan García"

Publicidad