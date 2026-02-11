¡Todos los detalles de la conjura del Real Madrid!
Exclusiva de Edu Aguirre, sobre la cena de conjura
Los de Arbeloa se reúnen para afrontar el segundo tramo de temporada
El Real Madrid no está pasando por su mejor momento de la temporada, una etapa que ha llevado a los jugadores a realizar una conjura para darle la vuelta a la situación. Edu Aguirre ha desvelado en exclusiva en El Chiringuito que la cena fue organizada por los capitanes: Carvajal, Vinicius y Fede Valverde. Además, "tanto club como entrenador eran conocedores de la reunión de la plantilla", ha añadido Edu Aguirre.
