Exclusiva de Edu Aguirre, sobre la cena de conjura

El Real Madrid no está pasando por su mejor momento de la temporada, una etapa que ha llevado a los jugadores a realizar una conjura para darle la vuelta a la situación. Edu Aguirre ha desvelado en exclusiva en El Chiringuito que la cena fue organizada por los capitanes: Carvajal, Vinicius y Fede Valverde. Además, "tanto club como entrenador eran conocedores de la reunión de la plantilla", ha añadido Edu Aguirre.