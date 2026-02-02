El Chiringuito de Jugones

El exjugador del Real Madrid ‘estalla’ en El Chiringuito

Fernando Sanz: “¿Robo? ¡Estoy cansado ya!”

Intenso debate tras la victoria madridista ante el Rayo

El Real Madrid vuelve a ganar en el Santiago Bernabéu, pero esta vez bajo una polémica arbitral que ha despertado diferentes opiniones en el plató de El Chiringuito. Jota Jordi ha acusado, una vez más, de un robo a favor del club blanco, unas palabras que hicieron explotar al exfutbolista Fernando Sanz. “Estoy cansado ya, todo el rato diciendo que el Madrid roba”, ha afirmado el tertuliano. “Estoy hasta las narices con una acción tan contundente como esta”, ha sentenciado sobre la expulsión de Pathé Ciss.

