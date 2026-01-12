El Chiringuito de Jugones

Fran Garrido sobre Bellingham: "¿Qué ha hecho, además de esos tres buenos meses?"

El tertuliano fue muy duro con las últimas acciones del futbolista inglés

Fran Garrido

Fran Garrido, tertuliano de El Chiringuito, fue especialmente crítico con Jude Bellingham tras la derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa de España. «¿Me estáis queriendo decir que este jugador iba a ser Balón de Oro? No aparece en los partidos importantes. Habéis comprado a Bellingham por los tres primeros meses en los que marcó goles», señaló.

Sus palabras provocaron la reacción de José Luis Sánchez, que sugirió en tono irónico que el ataque podía tener un trasfondo personal: «¿Por qué no le soportas? ¿Te debe dinero o algo?».

