Exclusiva de José Álvarez

"Lamine ha decidido 'aislarse' de las redes sociales"

En las últimas semanas hemos podido ver a un Lamine mucho más maduro y centrado.... dentro y fuera del campo. En El Chiringuito hemos desvelado todos los detalles

"Lamine ha decidido 'aislarse' de las rede sociales"

Lamine ha cambiado. El jugador ha vuelto a su mejor versión en las últimas semanas con actuaciones sobresalientes y José Álvarez ha desvelado en exclusiva en El Chiringuito que ha decidido "aislarse de las redes sociales", asegura que quiere "centrarse en el fútbol y no leeer qué dicen de él".

