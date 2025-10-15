El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Fútbol y polémica en Guinea Ecuatorial

Javi Balboa estalla por el caos en la selección

El exfutbolista denuncia la desorganización en la federación y critica que se bloquee a quienes quieren hacer las cosas bien.

Javi Balboa estalla por el caos en la selección

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Javi Balboa no se mordió la lengua al hablar sobre el drama que vive la selección de Guinea Ecuatorial. En un duro mensaje, lamentó que “no quieren que entre gente que haga las cosas coherentes” y denunció que una misma delegación haya tenido que viajar en siete vuelos distintos para llegar a un partido internacional.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Edu Aguirre: “Morata tiene que ir al Mundial”

Edu Aguirre: “Morata tiene que ir al Mundial”

Javi Balboa estalla por el caos en la selección

Javi Balboa estalla por el caos en la selección

Soplado a fuego - La naturaleza inspira las obras de los sopladores:

La naturaleza inspira las obras de los sopladores

Tomás Roncero, tajante ante la disputa del Villarreal - Barça en Miami
"El Barça se ha librado de una salida complicada"

Tomás Roncero, tajante ante la disputa del Villarreal - Barça en Miami

Mbappé reaparecerá el domingo ante el Getafe
Información de Edu Aguirre

Mbappé reaparecerá el domingo ante el Getafe

Soplado a fuego - Los nuevos sopladores tienen que usar dos técnicas para presentarse
Momento destacado

Gemma demuestra que las chicas jóvenes también pueden competir contra los sopladores veteranos

Los concursantes tienen su primera oportunidad de mostrarse ante el jurado en la versión más difícil de Soplado a fuego.

Soplado a fuego - Los sopladores representan sus mayores temores en vidrio
Momento destacado

Los sopladores representan sus mayores temores en vidrio

Aliarse con el miedo es la clave para resolver este reto y convertir los temores en realidad, en forma de obras de competición.

El Campeonato 4 1/2 Eusko Label recibe a Ezkurdia y Larrazabal: este domingo, sigue Frontón en Mega

El Campeonato 4 1/2 Eusko Label recibe a Ezkurdia y Larrazabal: este domingo, sigue Frontón en Mega

María Trisac: "Se esta siendo injusto con Mbappé" División de opiniones en El Chiringuito con la posibilidad de Mbappé de jugar mañana.

María Trisac: "Se esta siendo injusto con Mbappé"

"Estoy harto de que los jugadores vayan a jugar con sus selecciones"

"Estoy harto de que los jugadores vayan a jugar con sus selecciones"

Publicidad