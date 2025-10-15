Fútbol y polémica en Guinea Ecuatorial
Javi Balboa estalla por el caos en la selección
El exfutbolista denuncia la desorganización en la federación y critica que se bloquee a quienes quieren hacer las cosas bien.
Publicidad
Javi Balboa no se mordió la lengua al hablar sobre el drama que vive la selección de Guinea Ecuatorial. En un duro mensaje, lamentó que “no quieren que entre gente que haga las cosas coherentes” y denunció que una misma delegación haya tenido que viajar en siete vuelos distintos para llegar a un partido internacional.
Publicidad