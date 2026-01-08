José Álvarez explica por qué no jugó Lamine Yamal ante el Athletic Club

Lamine Yamal no fue titular ante el Athletic Club y solo disputó la segunda mitad, una decisión que generó preocupación entre los culés.

José Álvarez, tertuliano de El Chiringuito, explicó el motivo de su suplencia inicial y aseguró que no se trata de una lesión grave. el periodista confirmó que el joven jugador estará disponible para la final del domingo de la Supercopa de España, disipando cualquier duda sobre su estado físico.