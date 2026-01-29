José Luis Sánchez: “El Madrid ha hecho un desastre…”

El maestro le ha ganado al alumno en el duelo de banquillos entre Benfica y Real Madrid. El conjunto blanco ha sufrida una dura derrota en el Estadio de Luz, ante un equipo entrenado por Mourinho que supo sacarle los 3 puntos al de Arbeloa. José Luis Sánchez se ha mostrado muy crítico en El Chiringuito, ya que “el madrid ha hecho un desastre”, ha afirmado para arrancar su intervención. Sin embargo, también se ha mostrado ligeramente optimista al considerar que “es un equipo recuperable”.