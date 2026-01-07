Josep Pedrerol, en el 12º aniversario de El Chiringuito: “No hemos dejado de notar vuestro cariño nunca”

El Chiringuito de Jugonescumple 12 años en antena y su presentador, Josep Pedrerol, quiso agradecer a los espectadores todos los momentos vividos durante este tiempo. Doce años “fantásticos”, marcados por momentos buenos y malos, “como es la vida”, pero siempre vividos con pasión.

Pedrerol destacó que han sido “12 años fantásticos con gente fantástica”, inmersos en lo que definió como “esta bendita locura”, y puso en valor el trabajo del equipo y de la redacción, a los que calificó como “un equipo fantástico y una redacción espectacular”. El presentador también tuvo palabras de agradecimiento para la audiencia, subrayando el apoyo constante recibido a lo largo de los años: “El cariño que notamos todos los días no hemos dejado de notarlo nunca. Felicidades a vosotros”.