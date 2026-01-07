El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

Josep Pedrerol, en el 12º aniversario de El Chiringuito: “No hemos dejado de notar vuestro cariño nunca”

El presentador también tuvo palabras de agradecimiento para la audiencia

Josep Pedrerol

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El Chiringuito de Jugonescumple 12 años en antena y su presentador, Josep Pedrerol, quiso agradecer a los espectadores todos los momentos vividos durante este tiempo. Doce años “fantásticos”, marcados por momentos buenos y malos, “como es la vida”, pero siempre vividos con pasión.

Pedrerol destacó que han sido “12 años fantásticos con gente fantástica”, inmersos en lo que definió como “esta bendita locura”, y puso en valor el trabajo del equipo y de la redacción, a los que calificó como “un equipo fantástico y una redacción espectacular”. El presentador también tuvo palabras de agradecimiento para la audiencia, subrayando el apoyo constante recibido a lo largo de los años: “El cariño que notamos todos los días no hemos dejado de notarlo nunca. Felicidades a vosotros”.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Juanfe Sanz y Josep Pedrerol

Juanfe Sanz: “Joan García no va a ir al Mundial”

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol, en el 12º aniversario de El Chiringuito: “No hemos dejado de notar vuestro cariño nunca”

Jorge d'alessandro

D’Alessandro destaca a Gonzalo y lo compara con Quini, Santillana y Cristiano Ronaldo

Josep Pedrerol
¡Ver momento completo!

Pedrerol a los venezolanos: “Que vosotros decidáis vuestro futuro”

Llegan nuevos progamas inesperados a Mega: descubre todas las novedades
La aventura continúa en 2026

Mega nos promete un nuevo año lleno de aventuras: consulta las novedades

Nuevo enfrentamiento en Frontón
Domingo a las 10:00h

Altuna III - Ezkurdia vs Laso - Albisu: el enfrentamiento de este domingo en Frontón

Recibimos el primer domingo del año haciendo lo que más nos gusta: ver el partido de Frontón.

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night
Audiencias 2025

Mega sigue liderando entre el público masculino en 2025

La cadena sigue líder con El Chiringuito de Jugones.

Frontón en Mega

El Frontón Astelena de Eibar acoge este fin de semana un nuevo partido del Campeonato de Parejas

La casa de empeños - Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?

Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?

La casa de empeños - ¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste

¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste

Publicidad