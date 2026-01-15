El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

Josep Pedrerol: “Arbeloa va a dar la cara hasta que se la partan”

El presentador confirmó: “Bravo por Arbeloa por decir ‘el culpable soy yo’”

Josep Pedrerol

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, salió a hablar tras la derrota del Real Madrid ante el Albacete en la Copa del Rey. El periodista afirmó que, antes de la llegada de Arbeloa, el Madrid no jugaba a nada y que físicamente estaba —y sigue estando— roto, algo que, según él, se ha confirmado con los últimos resultados.

Ahora resulta fácil señalar a Arbeloa como el principal culpable. Sin embargo, Pedrerol fue claro: “Bravo por Arbeloa por decir ‘el culpable soy yo’”. Para el presentador, Arbeloa está dando la cara, asumiendo responsabilidades y protegiendo al vestuario, incluso sabiendo que las críticas acabarán cayendo sobre él.

“Arbeloa va a dar la cara hasta que se la partan”, sentenció Pedrerol, destacando su actitud en un momento muy complicado para el club.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Edu Aguirre

Edu Aguirre tras caer eliminado ante el Albacete: “El Real Madrid ha hecho el ridículo”

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: “Arbeloa va a dar la cara hasta que se la partan”

Álvaro Arbeloa

Arbeloa toma el mando: ¡Comienza una nueva era!

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre: "Los jugadores están encantados con Arbeloa"

Álvaro Arbeloa
¡Ver momento completo!

Recordamos a Álvaro Arbeloa como tertuliano de El Chiringuito: “Intento ser lo más mourinhista posible”

Josep Pedrerol
¡Ver momento completo!

Espectacular inicio de Josep Pedrerol tras la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid

El presentador de El Chiringuito confirmó que ahora hay que señalar a los jugadores.

Jota Jordi y Fernando Sanz
¡Ver momento completo!

Jota Jordi: “Hoy el Barça ha ganado dos títulos: la Supercopa y que el Madrid celebre un casi empate”

El tertuliano, muy feliz tras conseguir la Supercopa de España

Fran Garrido

Fran Garrido sobre Bellingham: "¿Qué ha hecho, además de esos tres buenos meses?"

Josep Pedrerol

La final de Supercopa más 'Clásica' se juega en El Chiringuito de Jugones, este domingo en Mega, con Josep Pedrerol

Edu Aguirre

Edu Aguirre: “El gesto del ‘Cholo’ es de entrenador pequeño y de equipo pequeño”

Publicidad