Josep Pedrerol: “Arbeloa va a dar la cara hasta que se la partan”

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, salió a hablar tras la derrota del Real Madrid ante el Albacete en la Copa del Rey. El periodista afirmó que, antes de la llegada de Arbeloa, el Madrid no jugaba a nada y que físicamente estaba —y sigue estando— roto, algo que, según él, se ha confirmado con los últimos resultados.

Ahora resulta fácil señalar a Arbeloa como el principal culpable. Sin embargo, Pedrerol fue claro: “Bravo por Arbeloa por decir ‘el culpable soy yo’”. Para el presentador, Arbeloa está dando la cara, asumiendo responsabilidades y protegiendo al vestuario, incluso sabiendo que las críticas acabarán cayendo sobre él.

“Arbeloa va a dar la cara hasta que se la partan”, sentenció Pedrerol, destacando su actitud en un momento muy complicado para el club.