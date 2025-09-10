Para el Camp Nou
Josep Pedrerol: "El Barça no ha presentado la ECA al Ayuntamiento"
El FC Barcelona ha hecho oficial que el encuentro ante el Valencia se disputará en el Johan Cruyff y Josep Pedrerol ha ampliado esa información en directo en El Chiringuito.
"El Barça no ha presentado la ECA al Ayuntamiento". Así ha confirmado Josep Pedrerol la realidad de la situación que rodea a la polémica sobre el partido que enfrentará al FC Barcelona y al Valencia. Así mismo, Josep ha ampliado la información en directo en El Chiringuito: "Era imposible que, si este lunes no la había recibido, se jugase el domingo en el Camp Nou".
