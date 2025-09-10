Josep Pedrerol: "El Barça no ha presentado la ECA al Ayuntamiento"

"El Barça no ha presentado la ECA al Ayuntamiento". Así ha confirmado Josep Pedrerol la realidad de la situación que rodea a la polémica sobre el partido que enfrentará al FC Barcelona y al Valencia. Así mismo, Josep ha ampliado la información en directo en El Chiringuito: "Era imposible que, si este lunes no la había recibido, se jugase el domingo en el Camp Nou".